El look de Fernando Gaviria que desata burlas: 'Se siente suavecito'

El ciclista antioqueño Fernando Gaviria, se alzó con la victoria en la primera jornada del Tour Colombia tras vencer en el embalaje final a Mark Cavendish y a Davide Persico. Tras la coronación, Gaviria se convirtió en el primer líder de la clasificación general del Tour Colombia.



Sin embargo, hubo un aspecto que también llamó la atención sobre el corredor del Movistar Team, entre los amantes del ciclismo. Por primera vez, se le vio con un estilo particular de bigote, el cual no pasó desapercibido.

El nuevo look de Gaviria generó cientos de comentarios y reacciones en las redes sociales. Unos elogiaron el estilo del ciclista, mientras otros, se tomaron con humor el acontecimiento.



Mientras se encontraba descansando, Gaviria reveló como se dio ese nuevo estilo de bigote y por medio de un video publicado por el portal Ciclismo a Fondo se conoció como se dio este look del colombiano.



“Se siente suavecito, como el culito de un bebé. Me levanté y habíamos creado una expectativa con las redes del equipo", comentó Gaviria.



Posteriormente, afirmó que se había hecho el estilo del candado, pero que no lo convenció antes de iniciar la primera etapa realizada el pasado 6 de febrero y decidió junto al equipo hacer un cambio. “Cuando llegué acá me había hecho el candado. Dijimos para la carrera va a haber un cambio. Hoy en la mañana, después de desayunar, dije: aquí fue”,