Barranquilla no podría recuperar el dinero de los Juegos Panamericanos

La polémica por haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos 2027 debido a incumplimientos en el contrato, sigue vigente tras la solicitud del alcalde de Barranquilla a Panam Sports, para la devolución de un primer pago que se realizó por un valor superior a los dos millones de dólares.



Ante la confirmación de las ciudades candidatas, por parte del ente organizador, el pasado 3 de febrero, la alcaldía de Barranquilla comenzó una gestión para no perder los recursos ya entregados.

“Panam Sports no puede quedarse con el dinero de los impuestos de los barranquilleros destinado a la promoción de nuestros deportistas. Hacerlo sería saquear el futuro de miles de jóvenes”, afirmó Alejandro Char, en medio de un mensaje enviado al presidente de Panam Sports, Neven Ilic.



“Por eso, les exigimos, señor Neven Ilic Álvarez, que devuelva a Barranquilla la cifra cercana a los 9.000 millones de pesos, más los intereses y todos los daños ocasionados a nuestra ciudad con su actuar desproporcionado”, complementó.



Sin embargo, esto no sería posible debido al contrato que se firmó en ese entonces. Dicho documento, según reveló El Tiempo, afirma que: “En caso de que al rescindirse este contrato, Panam Sports hubiese recibido algún pago por parte del CO, dichos pagos quedarían como patrimonio de Panam Sports, salvo que el CO acredite las causas de la rescisión del contrato son imputables a Panam Sports”.



No obstante, en un apartado del contrato, se menciona que: “Las partes deberán verificar las causales que llevaron a la rescisión, y proceder a señalar las retribuciones, reembolsos y acreencias que le correspondan a cada una”.



De acuerdo al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, estos dineros que fueron entregados dificilmente podrán ser recuperados.