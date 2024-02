Los problemas que tendría Nairo si su médico es culpable por dopaje

Fredy Alexander González, médico personal de Nairo Quintana y su hermano, Dayer Quintana, durante el Tour de Francia 2020, será juzgado el próximo 2 de septiembre por la Fiscalía de Marsella.



Esta entidad lo acusa de haber colaborado, supuestamente, con el dopaje de los colombianos durante una de las principales carreras del mundo ciclistico.

“La investigación terminó y se decidió procesar al señor Fredy Alexander González Torres, el médico colombiano del equipo deportivo”, explicó la agencia AFP.



Si bien, el médico colombiano estuvo al lado de los hermanos Quintana, actualmente ni Dayer ni Nairo tienen algún vínculo laboral con el profesional.



De acuerdo a una fuente consultada por El Tiempo, Nairo no debería tener problemas en caso de encontrar culpable de Fredy Alexander. Según explicó “Nairo no ha salido positivo. No hay nada contra él, por ahora. Eso se complicaría si el médico habla y lo señala, pero por ahora no”.



Cabe resaltar que, si el médico realiza acusaciones o implica a otras personas, lo más probable es que se inicie una investigación en contra de los acusados. “Puede ceñirse a las normas que le dan la posibilidad de una reducción de la sanción, siempre y cuando declare”, manifestó.



Por ahora, el acusado espera el día del juicio y según la fuente consultada por el medio anteriormente citado, “El médico podría ser sancionado por dos o cuatro años por violar el código, además de la sanción penal por violar las normas de Francia”.