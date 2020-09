¡Gigante! Fernando Gaviria se quedó con el Giro de Toscana 2020

Este miércoles, el colombiano Fernando Gaviria se coronó campeón del Giro de Toscana, luego de rematar de forma espectacular un recorrido de 182 kilómetros, en el que en los últimos metros tomó ventaja y dejó en el camino a sus rivales.

Gaviria, ciclista del UAE Emirates, se quedó con la edición 2020 de esta competencia y sumó su sexto triunfo en el año y el 46 de su carrera deportiva.

"Siempre que pongo un número en mi bicicleta quiero intentar ganar. Cometí un par de errores en Tirreno, pero me he recuperado bien desde entonces y hoy hemos hecho un buen trabajo como equipo. Iba un poco más abajo en el grupo tratando de evitar el estrés y vi la oportunidad de ir temprano en el embalaje y logré obtener una gran brecha y, afortunadamente, nadie me pasó", afirmó el ciclista antioqueño.



Con la victoria de Gaviria, el UAE Emirates logró su trofeo número 25 de la temporada. El colombiano registró 4 horas 14 minutos 36 segundos, superando a Robert Stannard y a Ethan Hayter, quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.