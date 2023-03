F1: Red Bull y los duros dardos a Aston Martin por supuesto plagio

Solo ha pasado una sola carrera en la Fórmula 1 y ya Red Bull ha encendido la polémica la cual fue esta vez contra el equipo Aston Martin a quien acusó de plagiar parte de sus diseños del monoplaza.



Este señalamiento ocurre en un fin de semana en donde el equipo británico fue uno de las escuderías más competitivas por detrás de Red Bull llegando con Fernando Alonso en tercer lugar y Lance Stroll en sexto lugar, lo cual los pone segundos en el campeonato de constructores.



Principalmente el motivo del plagio se da por la contratación de 7 ingenieros procedentes de Red Bull siendo Dan Fallows, el que era jefe del departamento de aerodinámica de ese equipo, el fichaje más importante ya que es uno de los aprendices de Adrian Newey, uno de los diseñadores más importantes en la historia de la categoría.



Ante esto, varias personalidades se refirieron al supuesto plagio comenzando con el asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien lanzó un duro dardo a aquellos empleados que pasaron de Red Bull a Aston Martin.



"Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Hay razones para que eso sea así. No es solo Dan Fallows quien pasó a Aston Martin, sino también otros empleados. Obviamente tienen buena memoria", mencionó Marko.



"Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, sólo que el último que llegó en tercero, con un motor diferente", complementó en diálogo con ‘Servus TV’.



Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pérez, en tono burlesco, también señaló de plagio a Aston: "Es bonito ver tres Red Bull en el podio", comentó entre risas.



Cabe señalar que el año pasado ya hubo un enfrentamiento entre Aston Martin y Red Bull por los fichajes de Fallows y otros ingenieros que presuntamente habían descargados datos ilegales de la fábrica de Red Bull.



No obstante, la FIA tras una investigación interna determinó que las actualizaciones de Aston Martin el año pasado no fueron copias de Red Bull y además el ente deportivo confirmó que no hubo evidencia para corroborar si se descargaron archivos.