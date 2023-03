Verstappen avisa: “Hemos encontrado cosas que han mejorado al RB19”

Luego de los tests de hace unos días de la Fórmula 1, Max Verstappen es el claro favorito para ganar el gran premio de Bahréin que tendrá lugar el próximo domingo en el circuito de Sakhir.



Y es que el neerlandés junto a su compañero Sergio Pérez estuvieron muy firmes en el Red Bull RB19 y marcaron los mejores tiempos de la pretemporada sin despeinarse.



Ante este gran rendimiento, Verstappen dio sus sensaciones del inicio de la temporada y allí avisó a sus rivales más cercanos.

“Ha ido muy bien, el coche funciona bastante bien y hemos probado muchas cosas. Han sido días muy positivos y los he disfrutado pilotando este coche. Hay algunas diferencias, se pilota diferente pero también está relacionado con los neumáticos. Es una mejora de lo que había el año pasado”, mencionó de inicio.



“El problema que teníamos el año pasado al inicio es que el coche tenía sobrepeso y además el peso estaba mal repartido. Lo resolvimos durante el año y las prestaciones mejoraron, se convirtió en un buen coche de carreras. Este año es una continuación, pero hemos encontrado cosas que hacen claramente mejor al coche”, agregó.



Ante la pregunta de si el monoplaza está ha hecho a su medida, el neerlandés contestó: “No siento que se ajuste a mi estilo. Como piloto te acostumbras a lo que tienes. Es lo que hice cuando llegué a Red Bull. El coche siempre tenía un buen tren delantero, pero nunca he tenido un coche rápido con subviraje. El equipo no empuja hacia mi estilo, mi estilo es adaptarme a lo que tengo. Esa es la clave, cada circuito es diferente”.



Finalmente, aseguró que el equipo ha encontrado más prestaciones para que el vehículo vaya más rápido que 2022: “La filosofía del coche no cambia, pero buscamos más prestaciones. Todo lo que tenemos se han probado en el simulador y van bien. Nada lo hace más lento, todo es más rápido”.