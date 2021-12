¡Se cierra el telón en la F1! El campeón no piensa en los test

El flamante campeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, sufrió en su vuelta al circuito de Yas Marina (Abu Dabi) -en el que se proclamó campeón el pasado domingo- y tuvo que parar durante hora y media en unos test postemporada liderados por pilotos reservas y debutantes en la categoría reina del motor.

Los pilotos titulares que comparecieron en el circuito para los primeros test postemporada se subieron en los monoplazas adaptados para probar los nuevos neumáticos de 18 pulgadas, algo que pareció no funcionar demasiado bien en el Red Bull de 'Mad Max', que estuvo sin rodar desde 10.00 a las 11.30 (hora local).



Después de ese parón, el 34º campeón del mundo en la historia de este deporte, completó 53 vueltas al remodelado trazado de Yas Marina.

Verstappen finalizó las pruebas, destinadas a recabar información para la próxima temporada, en decimoquinta posición. El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) tuvo un problema en su coche y se quedó parado en mitad de la pista, pero los operarios retiraron el coche con presteza y pudo volver a correr después de una hora de reparaciones en el garaje.



El ya expiloto de Mercedes Valtteri Bottas completó 47 vueltas a bordo de su nuevo Alfa Romeo, rubricando un tiempo de 1:29:601 en su mejor vuelta. Debutó también con la escudería italiana su nuevo compañero de equipo, el chino Guanyu Zhou, que finalizó con el quinto mejor tiempo (1:26:263).



El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) fue el piloto más rápido con estos nuevos neumáticos de 18 pulgadas. También realizaron pruebas el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el francés Esteban Ocon (Alpine), el británico George Russell (Mercedes), el alemán Mick Shumacher (Haas) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue el piloto más activo de la sesión con 87 giros. El resto de pilotos de la parrilla de hoy -novatos de la nueva temporada, reservas y pilotos de otras modalidades- salieron a pista montados en los monoplazas de la pasada temporada, la 2021, y mostraron un mayor rendimiento.



El mexicano Pato O'Ward, piloto de Indycar, marcó el mejor tiempo de la jornada a bordo del McLaren, seguido muy de cerca del campeón de Fórmula 2, el australiano Oscar Piastri (Alpine), y del piloto de Fórmula E neerlandés Nyck de Vries (Mercedes). Mañana tendrá lugar una nueva sesión de test postemporada en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi, en el que estarán rodando los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari).

Un gran gesto del campeón Verstappen

Verstappen venderá su coche de trabajo del modelo Honda Civic Type R en una plataforma el próximo 23 de diciembre por 33.333 euros y los ingresos se donarán a la ONG Wings for Life de RedBull.



Max ha utilizado el coche personalizado como su vehículo de uso personal durante toda la temporada para trasladarse a los diferentes circuitos de Fórmula 1 alrededor del mundo. Al igual que ocurre con todos los vehículos en la plataforma vendedora, el coche de Max Verstappen ha sido sometido a una exhaustiva revisión y ha sido completamente reacondicionado antes de ser puesto en venta.



“Estoy muy satisfecho de haber podido vender mi coche por una causa tan buena como la de Wings for Life. Espero que el nuevo propietario disfrute tanto del coche como he hecho yo”, afirmó Verstappen en declaraciones remitidas.





