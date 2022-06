Lewis, furioso; Vettel, en el auto de Mansell y Ecclestone, con Putin

La Fórmula 1 sigue adelante con su calendario de competencia, este fin de semana le corresponde al trazado de Silverstone dictar sentencia para los pilotos en el campeonato mundial, que lidera con comodidad el campeón Max Verstappen de Red Bull. Previo al Gran Premio, en el aire hay varios temas que causan sensación: Lewis sigue molesto con Nelson Piquet, Sebastian Vettel pilotea el auto de Nigel Mansell de 1992 y las últimas declaraciones de Bernie Ecclestone defendiendo a Putin.



Bernie Ecclestone defiende a Putin

Bernie Ecclestone, exdirigente de la Fórmula Uno, aseguró que recibiría una bala "por Putin" y que el mandatario ruso, en relación a la guerra de Ucrania, está haciendo "lo que cree que es correcto para Rusia".



"Recibiría una bala por Putin", sostuvo Ecclestone en una entrevista con ITV. "Lo que está haciendo Putin es lo que cree que es correcto para Rusia. Es un hombre de negocios, como yo, y a veces cometemos errores. Cuando cometes un error, tienes que intentar enmendarlo y sacar lo mejor de ellos".



Además, Ecclestone criticó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. "Esa persona en Ucrania, creo que era un cómico y por lo que veo, quiere seguir siéndolo", añadió. La Fórmula Uno, de la que Ecclestone no es parte desde 2017 cuando Liberty Media compró el negocio, se desmarcó de sus declaraciones y dijo en un comunicado que son "sus opiniones" y que contrastan con "los valores modernos del deporte".

Vettel correrá el carro campeón de 1992

Vettel no se cambia por nadie, el piloto alemán tuvo como iniciativa celebrar el 30 aniversario del coche que ganó el campeonato y el Gran Premio de Gran Bretaña, el FW14B de Nigel Mansell de 1992. Correrá en él con el #5 rojo durante la mañana del domingo antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

Mein erster Termin beim #BritishGP gleich ein richtig cooler! 🥰 Sebastian Vettel beim Seatfit des 92er FW14B. 🙌🏼 pic.twitter.com/nqaKnalYWi — Lisa Höfer (@LisHoefer) June 30, 2022

El piloto de Aston Martin compró el chasis 08 del FW14B, que fue vendido por la casa de subastas Bonhams en el Goodwood Festival of Speed ​​de 2019 por 2,7 millones de libras esterlinas, incluida la prima del comprador: "Espero divertirme mucho, y espero que la gente pueda compartir esa diversión, porque creo que es un coche increíble y la historia del monoplaza y la forma en que suena... estoy deseando que llegue el momento", comentó el piloto de Aston Martin.



Lewis Hamilton sigue dolido por comentario de Nelson Piquet

¿Por qué seguimos dando una tribuna a estas viejas voces?", se preguntó el jueves Lewis Hamilton en referencia a las declaraciones del tres veces campeón de Fórmula 1 brasileño Nelson Piquet, que le había calificado de "negrito".

"No deberíamos dar una plataforma a estas personas. Hablan de nuestro deporte y nosotros buscamos ir en una dirección completamente diferente, no es representativo", explicó el siete veces campeón del mundo de F1, muy implicado en la lucha contra el racismo, en conferencia de prensa, antes del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana.



El tres veces campeón del mundo en los años 80 Nelson Piquet, de 69 años, se "disculpó de todo corazón" el miércoles ante Hamilton, estimando que la "traducción" de la palabra brasileña "neguinho" no había sido "correcta" en muchos medios. Preguntado en Silverstone el jueves, Hamilton llamó a los medios de comunicación y al mundo de la F1 a mirar "lo que somos como deporte hoy y la dirección que queremos tomar".

"Si nos queremos desarrollar en Estados Unidos y en otros países, en Sudáfrica (donde la F1 prevé volver), agrandar nuestra audiencia, debemos girarnos hacia el futuro y dar a los jóvenes una plataforma más representativa de la época actual", continuó. "He sido desde hace tiempo un objetivo de racismo y críticas, de negatividad en declaraciones arcaicas. No hay nada nuevo para mí", lamentó, señalando que se trata de "una problemática global". El piloto de Mercedes se mostró "increíblemente agradecido" hacia todos aquellos que le han apoyado esta semana, "en especial los pilotos".​