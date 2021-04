¿Quién mató a Sara? No se pierda en mayo los estrenos de Netflix

Las nuevas temporadas Selena, de El método Kominsky, ¿Quién mató a Sara?, Lucifer, el lanzamiento de El ejército de los muertos, de Zack Snyder. Este mes de mayo viene recargado en Netflix, Roberto Baggio: El Divino, la película, se estrenará el 26 de mayo.

Series

Lucifer: Temporada 5 Parte 2 (5/28/2021)

El legado de Júpiter (7/5/2021)

Selena: La serie - Parte 2 (4/5/2021)

El método Kominsky: Temporada 3 (28/5/2021)

Love, Death & Robots: Volumen 2 (14/5/2021)

¿Quién mató a Sara?: Temporada 2 (19/5/2021)

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio) (13/5/2021)

HALSTON (Próximamente)

Ragnarök: Temporada 2 (Próximamente)

La chica nueva: Temporada 2 (7/5/2021)

Special: Temporada 2 (20/5/2021)

Lo que vi: Temporada 3 (14/5/2021)

Un amor loco (Próximamente)

El vecino: Temporada 2 (21/5/2021)

El mito de Sísifo (29/5/2021)

La familia Upshaw (5/12/2021)

Outlander: Temporada 5 (11/5/2021)

The Real Housewives of New York City: Temporada 3 (15/5/2021)

The Bold Type (8/5/2021)

The Bold Type: Temporada 4 (8/5/2021)

Películas

El baile de los 41 (12/5/2021)

La mujer en la ventana (14/5/2021)

Monstruo (7/5/2021)

El ejército de los muertos (21/5/2021)

Cuentakilómetros (7/5/2021)

Oxígeno (12/5/2021)

Milagro azul (27/5/2021)

Roberto Baggio: El Divino (26/5/2021)

Yo soy todas las niñas (14/5/2021)

Ferry (14/5/2021)

Paredes siniestras (14/5/2021)

Super Me (9/5/2021)

Tiburón (16/5/2021)

¿Conocen a Joe Black? (16/5/2021)

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (16/5/2021)

Machuca (1/5/2021)

8 Mile: Calle de las ilusiones (16/5/2021)

La momia (16/5/2021)

La momia regresa (16/5/2021)

Un lugar llamado Notting Hill (16/5/2021)

Ex-Máquina (16/5/2021)

Kick-Ass 2 (16/5/2021)

Death Note: La película (1/5/2021)

Death Note: El último nombre (1/5/2021)

Documentales y especiales



Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos - Miniserie (5/5/2021)

El dinero, en pocas palabras - Miniserie (11/5/2021)

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres (26/5/2021)

A pedir de boca: Cómo la cocina afroamericana transformó EE. UU. - Miniserie (26/5/2021)

Soy Rada: Serendipia (27/5/2021)

Los últimos días (19/5/2021)

El odioso Peter Tatchell (20/5/2021)

Niños y familia



Gran Camión: Temporada 2 (4/5/2021)

Jurassic World: Campamento Cretácico: Temporada 3 (21/5/2021)

Travieso: De la mansión a la calle (28/5/2021)

Los pingüinos de Madagascar: La película (16/5/2021)

Ataque a los titanes (1/5/2021)

Angry Birds: La película (1/5/2021)

El camino hacia El Dorado (16/5/2021)

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (nuevos episodios) (1/5/2021)

Home: No hay lugar como el hogar (16/5/2021)

Anime

Castlevania: Temporada 4 (13/5/2021)

Edén: Temporada 1 (5/27/2021)

Kuroko no Basket: Temporada 2 (15/5/2021)