Cortes de agua en Bogotá para el 30 de enero: hay más de 50 barrios

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EABB), encargada del suministro del agua a lo largo y ancho de la capital colombiano anunció que para este martes 30 de enero algunos barrios tendrán suspensión del servicio del líquido vital.



Según afirmó la entidad, esto se realiza con el fin de realizar labores de mantenimiento y reparación, garantizando un óptimo servicio para todos los ciudadanos. “Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua", afirmó la Alcaldía de Bogotá.

De acuerdo a la información suministrada tanto por la entidad como por la Alcaldía de Bogotá, las localidades de Kennedy, Suba, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, serán las afectadas por la suspensión temporal del servicio.



Estos serán los barrios afectados para el martes 30 de enero de 2024:



Localidad Kennedy

Ciudad Kennedy Oriental, Provivienda Norte, Corabastos, Provivienda, Ciudad Kennedy Occidental, Hipotecho Sur, Hipotecho Occidental, Provivienda Oriental, Ciudad Kennedy Central, Mandalay, Pio XII, Galán, Marsella, Villa Nelly III Sector, Hipotecho, Ciudad Kennedy, Techo, Las Dos Avenidas, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Kennedy Norte.



De La Avenida Américas (Calle 6) a la Avenida Calle 26 Sur, entre la Carrera 72 Bis a la Avenida Carrera 80. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento correctivo



Localidad Suba

Gratamira, Ciudad Jardín del Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga. De La Calle 129 a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58 a la Carrera 76. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación metrológica.



Localidad Usaquén

Molinos Norte, Rincón del Chicó, San Patricio, Santa Bibiana. De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima, Tibabita Rural. De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 196B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Chapinero

Pardo Rubio. De la Calle 45 a la Calle 53, entre la Carrera 3 a la Carrera 7. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad San Cristóbal

Calvo Sur, Nariño Sur, (Hospital La Samaritana). De la Calle 1 Sur a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 7 a la Carrera 10. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Ciudad Bolívar

Sotavento y Quintas del Sur. De la Calle 72 Sur a la Calle 76 sur, entre la Carrera 17L a la Carrera 14. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios



Localidad Kennedy

Las Delicias. De la Transversal 72F a la Avenida Carrera 72, entre la Calle 63 a la Calle 40 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente.

De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F. De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16. De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D. De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16.

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.