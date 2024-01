Diez localidades tendrán corte de luz en Bogotá este 30 de enero

La empresa encargada de suministrar energía a la capital colombiana, día a día realiza labores de mantenimiento y reparación en las redes de distribución. Esto con el propósito de garantizar el servicio de energía a todos los ciudadanos.



Para este martes 30 de enero de 2024, se presentarán afectaciones en el servicio de luz en cerca de 18 barrios de la capital.

Los cortes están programados en un lapso desde 5 hasta las 8 horas, por lo que la empresa recomienda a los usuarios afectados, planificar con antelación sus labores diarias.



Estos son los cortes de luz programados para el 30 de enero de 2024:



Localidad San Cristóbal

Desde las 07:45a.m. hasta las 11:45 a.m. De la Cr.70 a Cr.72 entre CL 5 SUR a CL 7 SUR - Barrio Los Libertadores



Desde las 08:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL.51 SUR a CL 54 SUR entre Cr.7 ESTE a Cr.9 ESTE - Barrio Santa Rita Sur Oriental



Localidad Usme

Desde las 08:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 136 SUR a CL 138 SUR entre Cr. 10 a Cr.12 - Barrio Centro Usme Urbano



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 08:45 a.m. hasta las 1:45 p.m. De la Cr. 4 a Cr 6 entre CI. 47 SUR a CI.49 SUR - Barrio Marruecos



Localidad Sumapaz

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA SANTO DOMINGO - Barrio Capitolio



Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00p.m. VEREDA SANTO DOMINGO - Barrio Santo Domingo



Localidad Usme

Desde las 14:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 7 ESTE a Cr. 9 ESTE entre CI. 87 SUR a CL .89 SUR - Barrio San Felipe de Usme



Localidad Teusaquillo

Desde las 07:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la Cl 23 a Cl 27 entre Cr.56 a Cr. 60 • Barrio Ciudad Salitre Nor Oriental



Desde las 08:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la Cr.19 a Cr. 21 entre CL.36 a CL. 38 - Barrio La Soledad.



Localidad Fontibón

Desde las 08:00 a.m. hasta las 5:00 hrs. De la Cr.126 a Cr. 129 entre CI. 14 a Cl.16 - Barrio El Chanco I.



Localidad Engativá

Desde las 08:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.71 a Cr.73 entre CL 51 a CI.53 - Barrio Normandía



Localidad Chapinero

Desde las 14:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL. 79 a CL 81 entre Cr.15 a Cr.17 • Barrio Lago Gaitán.



Desde las 08:30 a.m. hasta las 5:00p.m. De la CL 96 a CL 99 entre Cr.6 a Cr.8 - Barrio Chicó Norte II Sector.



Desde las 20:00 hrs hasta las 11:59p.m. De la Cr. 11 a Cr. 15 entre CL.81 a CL 84 - Barrio El Retiro



Localidad Usaquén

Desde las 08:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.6 a Cr.8 entre Cl.140 a Cl.142 Barrio Cedro Narváez