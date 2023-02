Entrenador de patinaje no irá a la cárcel pese a haber cometido abusos

Un entrenador del Club de Patinaje Artístico de Vacarisses en Barcelona, España, fue acusado de haber abusado de siete menores, de entre 12 a 15 años a las que entrenaba en 2019.



El hombre se declaró culpable, pero no ingresará a la cárcel ya que la pena fue suspendida por una razón extraordinaria.



La Fiscalía española y la defensa del entrenador han llegado a una conformidad por la que se reduce la petición de pena inicial de los 42 años de prisión que se pedía por él a una condena de 14 años.

El hombre reconoció haber hecho tocamientos en zonas como el pecho y las nalgas y que realizó comentarios de carácter sexual y el físico de las menores. De hecho, en su declaración dijo que entraba sin el vestuario sin avisar entre otras cosas.



No obstante, a petición de la defensa, el tribunal ha dictado la suspensión de la pena la cual será sustituida por dos años y once meses de trabajos comunitarios ya que los delitos no superan los dos años de prisión y de que se trata de un delincuente no habitual.



Además, como condición para que no vaya a la cárcel, no puede volver a delinquir en un periodo de tres años y debe seguir un curso de educación sexual y indemnizar a las víctimas con 500 euros.



Finalmente, estará en libertad vigilada por 5 años e inhabilitado para realizar un trabajo que implique el contacto con menores.