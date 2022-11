El singular regalo que le dio un aficionado colombiano a Cristiano

Previo al duelo que terminó ganando Manchester United a la Real Sociedad por 0-1 por Europa League, Cristiano Ronaldo fue sorprendido por un aficionado colombiano que se le acercó y le dio un singular regalo.



El hincha, además de cumplir su sueño de saludarlo y tomarse una foto, le dijo unas palabras de admiración y acto seguido le regaló al portugués una mochila de la comunidad Wayuu.



Cristiano tomó el regalo, que fue llevado por el aficionado desde Colombia, le agradeció y se lo llevó en la mano.

HAGSGWGAGSHAJAJQYWHAHAHAHQHW



CONSEGUÍ UNA FOTO CON CRISTIANO RONALDO ME QUIERO MORIR ESTIY TEMBLANDO — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

El aficionado llamado Sebastián Díaz relató el suceso en sus redes sociales: Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas y el corazón se puso a mil”, comentó de inicio.



“Cuando recibió la mochila Wayuu, me miró y me agradeció. Eso me mató”, añadió el colombiano que según mencionó en ese momento entró en shock.