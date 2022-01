¿Un Óscar para Will Smith? El método Williams no despega en taquilla

"El método Williams" puede darle a Will Smith un Óscar como padre de Venus y Serena. La película no despega en taquilla. Pero la multinacional Williams no para de crecer. Acaban de firmar una alianza con Amazon. EFE en Los Ángeles cuenta la intrahistoria.

Con 23 títulos de Grand Slam en su vitrina, a Serena Williams ya no le queda prácticamente nada por ganar en el tenis. Pero esta leyenda de la raqueta ha encontrado recientemente un campo en el que todavía tiene muchas cosas por lograr: la industria del cine y la televisión Junto a su hermana Venus, Serena Williams ha dado el salto a Hollywood con "El método Williams", una película protagonizada por Will Smith y en la que el tenis es un parte imprescindible de su trama.



Esta cinta retrata la figura de Richard Williams, el padre de las hermanas Williams y que, siendo estas muy jóvenes, diseñó un asombroso y muy ambicioso plan -no exento de polémicas ideas- para que llegaran a lo más alto del tenis desde el humilde barrio de Compton (Los Ángeles, EE.UU.). Las dos hermanas se involucraron de lleno en el proyecto como productoras ejecutivas y Serena, en una rueda de prensa virtual a la que asistió Efe, subrayó su felicidad por haber hecho realidad esta cinta.



"Honestamente, ninguna palabra lo describe mejor que la palabra 'surrealista'", afirmó. La tenista defendió que se trata de una historia "muy emotiva y muy bien hecha" y dijo además que es un "un trabajo brillante". "Y luego tienes a Will interpretando a mi padre. La manera en que le encarna Will simplemente lleva la película a otro nivel", indicó. "El método Williams" es la primera gran incursión audiovisual de Serena Williams, pero ya le ha servido para aprender que, como en el tenis, en Hollywood tampoco se ganan los partidos de antemano, solo por ser la favorita y sin sudar en la pista.

UN FRACASO EN LOS CINES

Con unos 50 millones de dólares (45 millones de euros) de presupuesto y el respaldo de un estudio del primer nivel como Warner Bros, "El método Williams" se ha estrellado en la gran pantalla al recaudar solo 30,6 millones de dólares (27,4 millones de euros) por ahora en todo el mundo. La respuesta de la prensa fue bastante buena -tiene un 90 % de críticas positivas en el portal de reseñas fílmicas Rotten Tomatoes-, pero la cinta aterrizó en un contexto muy complicado y también se vio lastrada por sus propias condiciones de distribución.



"El método Williams" se estrenó en Estados Unidos a la vez en las salas y en la plataforma HBO Max, por lo que muchos espectadores se ahorraron la entrada en el cine y la vieron en casa. Por otro lado, las películas "mainstream" para el público adulto durante la pandemia todavía no han conseguido arrastrar de vuelta de los espectadores como sí han hecho, por ejemplo, el cine de superhéroes o el de terror. Las cifras no han terminado de cuadrar para "El método Williams", pero a Serena Williams le queda un consuelo nada menor ya que Will Smith figura en las quinielas como posible nominado al Óscar al mejor actor por la alabada interpretación de su padre.

PRÓXIMA PARADA, AMAZON

"El método Williams" no es un caso aislado para la tenista en el mundo audiovisual puesto que en abril de 2021 firmó un acuerdo global de colaboración con Amazon para desarrollar proyectos de ficción y documentales que se emitirán posteriormente en Amazon Prime Video. "Estoy muy emocionada por asociarme con Amazon Studios, están desarrollando algunos de los contenidos más inspiradores e importantes para una audiencia global", dijo en un comunicado la ahora productora audiovisual cuando anunció su acuerdo.



Tampoco parece un mal negocio para Amazon, que con el fichaje de Serena Williams se lleva a su catálogo a un icono absoluto del deporte en el siglo XXI. "Serena ha transformado su deporte y se ha convertido en una de las mujeres, deportistas y empresarias más inspiradoras de su generación, admirada no solo por su incomparable destreza en la pista sino también por su dedicación al activismo", apuntó Jennifer Salke, que es la máxima responsable de Amazon Studios.



La primera aventura de Amazon y Serena Williams todavía no tiene nombre pero ya sabe qué será: una serie documental que seguirá los pasos de la tenista en su vida personal y profesional. La ambición por triunfar en el cine y la televisión encaja dentro de la pericia económica de Serena Williams, que según la revista Forbes fue en 2021 la segunda deportista con mayores ingresos del mundo (45,9 millones de dólares) solo por detrás de Naomi Osaka (57,3 millones).



Cada vez más alejada del tenis al menos en la parte de negocios (solo logró 0,9 millones en las pistas), Serena Williams, por ejemplo, cuenta con acuerdos con patrocinadores como Nike, Gatorade y DirecTV; se ha adentrado en el universo de las "startups" con la firma Serena Ventures; y también tiene intereses en el negocio de la ropa con S By Serena. Decía la tenista que con "El método Williams" quería que las niñas jóvenes "creyeran en sí mismas", que vieran que "todo es posible" y que no tuvieran miedo de marcarse metas ambiciosas, una receta que ella misma parece haberse aplicado con sus proyectos en la industria audiovisual para ampliar aún más su millonaria fortuna.







EFE