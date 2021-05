Egan Bernal, en apuros : 'Feliz por no haber perdido mucho tiempo'

El colombiano Egan Bernal (Ineos), maglia rosa del Giro de Italia, admitió los apuros que pasó en el ascenso a Sega di Ala ante la superioridad del británico Simon Yates, pero a la vez se mostró "feliz por no haber perdido mucho tiempo".

"Ha sido un día muy duro para mí, eso seguro. Los últimos kilómetros eran muy empinados, intenté seguir a Yates, pero hoy estaba más fuerte que yo, por eso me quedé con Caruso, que es el más cercano en la general. No quise correr ningún riesgo. Yates ha estado impresionante y solo quería regular mi esfuerzo para evitar perder mucho tiempo", dijo Bernal en la cima de Sega di Ala.

Después de los apuros que pasó la maglia rosa en la última subida, donde no pudo responder al ataque de Simon Yates, Egan Bernal se declaró feliz por minimizar el tiempo perdido. "Estoy feliz porque no he perdido mucho tiempo con Yates en la etapa de hoy. Hoy ha sido un día perfecto para él. Perdí unos metros con Caruso, que es segundo en la general, pero nada preocupante", añadió el ciclista de Zipaquirá.



Ahora lo importante para Bernal será llegar con el margen de tiempo actual de 2.21 minutos sobre Caruso y 3.23 respecto a Yates. "Tengo algo de ventaja con Yates, así que necesito llegar con algo de tiempo a Milán, si luego gano el Giro con un segundo o dos minutos será lo mismo", concluyó.



EFE