¡Motivación colombiana! Martínez alienta a Egan en duro día en Giro

La etapa 17 fue muy difícil para el Ineos Grenadiers, el equipo del líder Egan Bernal, quien tuvo un día difícil y cedió algo de tiempo con respecto a los favoritos.

Un ataque de Yates rompió la carrera y el líder, tal como lo reconoció al final de la jornada, simplemente no pudo seguirlo.



"Yates estaba muy fuerte, lo seguí tres o cuatro veces pero después no, lo intenté, pero no perdimos tiempo con el segundo en la general, no ha sido mi mejor día pero no perdimos tanto tiempo, hicimos lo mejor posible", dijo Bernal.



El momento definitivo fue justamente en los últimos kilómetros, cuando ya fue imposible seguir a Yates y Bernal se quedaba solo con su compañero Daniel Felipe Martínez. El segundo era el que estaba más fuerte y por momentos se alejaba de Bernal, lo que llegó a angustiar al capo de Ineos: "Le pedía que me esperar, que fuera más suave, tener un compañero ayuda en esos últimos kilómetros, quería que él me esperaba, había gente gritando, por la radia decían cosas y no me oía", contó Bernal.



Por suerte lo oyó Martínez y más que eso: lo animó, lo inspiró, le dio la motivación que faltaba para el remate, para no perder más tiempo. Esta fue la imagen que quedó para los fanáticos, orgullosos del poder y la unión de los colombianos en la carretera: