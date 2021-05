¡Llegó el día malo! Sufrió Bernal y rivales se le acercaron en el Giro

La etapa 17 del Giro de Italia 2021 fue para Egan Bernal el día malo, el del sufrimiento, el de las dificultades en la defensa del liderato de la carrera.

El triunfo fue para Dan Martin tras una cabalgata de punta a punta, lo que lo convierte en el mejor de la montaña.



Pero el momento definitivo de la jornada fue obra de Simon Yates, quien hizo un ataque demoledor a 3 kilómetros de la meta al que inicialmente pudo responder el líder, aunque luego fue quedando relegado.



La ventaja del corredor británico hizo que Damiano Caruso también conectara con Bernal y pasara con él por la meta, manteniendo una diferencia de 2m 21 seg como su escolta en la general.



Yates logró descontar poco más de un minuto en la jornada y ahora es el tercero de la clasificación, a 3m 27s, con una semana definitiva por delante, con la temida contrarreloj y las diferencias que ilusionan a los rivales del colombiano.



Sin embargo, hay que decir que otros corredores que parecían competirle en el liderato perdieron tiempo y se alejaron, pero al parecer los tres de punta son los que pelearán el título hasta el final con unas diferencias que no son insalvables y que dejan la carrera abierta para cualquiera.



"No ha sido mi mejor día, no perdimos tanto tiempo, hicimos lo mejor posible", reconoció Bernal.



Así quedaron las clasificaciones:



Etapa 17



​1. Daniel Martin B: 10" 4h54'38"

2. Joao Almeida B: 06" 13"

3. Simon Yates B: 04" 30"

4. Diego Ulissi 01'20"

5. Damiano Carusso ' '

6 Daniel Martinez 01'23"

7. Egan Arley Bernal m.t.



Clasificación general



1. Egan Arley Bernal 71h32'05"

2. Damiano Carusso 02'21"

3. Simon Philip Yates 03'23"

4. Aleksandr Vlasov 06'03"

7. Daniel Felipe Martínez 07'17"

​