Cortes de luz en Bogotá para este 12 de marzo: serán 10 localidades

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro de energía eléctrica a los miles de hogares que hacen parte de la capital del país. Por eso, también deben supervisar que la infraestructura que se necesita para garantizar un servicio de alta calidad, se encuentre en óptimas condiciones.



Debido a esto, la entidad realiza frecuentemente diferentes labores de mantenimiento al cableado, postes y demás elementos que son necesarios para transportar la energía. Sin embargo, para poder garantizar la seguridad tanto de los funcionarios como de los ciudadanos, se debe realizar cortes temporales del servicio.

Para la jornada de este 12 de marzo, se informó que serán diez localidades de Bogotá las que tendrán cortes de luz en diferentes sectores, siendo Kennedy, el lugar con mayores cortes a lo largo del día.



Estas suspensiones del servicio eléctrico pueden extenderse de dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios de la entidad.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes de luz, tener en cuenta los horarios y sectores con el fin de evitar mayores afectaciones en las actividades diarias que requieran suministro de energía eléctrica.



Estos son los barrios y horarios en los que no habrá luz en Bogotá para este martes 12 de marzo de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 07:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. De la CL 62 SUR a CL 64 SUR entre Cr.17 a Cr.19 - Barrio Gibraltar Sur.



Localidad Usme

Desde las 08:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr.2 a Cr.4 entre Cl.137 SUR a Cl.139 SUR - Barrio Centro Usme.

​

Desde las 08:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. VEREDA CHIGUAZA - Barrio Olarte.



Localidad Bosa

Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la CI.64 SUR a CI.66 SUR entre Cr.79 a Cr. 81- Barrio Antonia Santo



Localidad Kennedy

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cr.77 a Cr.79 entre CL 41 SUR a CL 43 SUR - Barrio Ciudad Kennedy Sur



Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 82 a Cr.84 entre CL 0 a CL 2- Barrio María Paz



Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.77 a Cr.79 entre CL 41 SUR a CL 43 SUR - Barrio Timiza C.



Localidad Chapinero

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.10 a Cr.12 entre CI. 63 a CI. 65 - Barrio Chapinero Norte.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.15 a Cr.17 entre CI. 77 a CI.80 - Barrio Lago Gaitán



Localidad Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.80 a Cr. 83 entre CL 76 a CL 79 - Barrio La Granja



Localidad Teusaquillo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CL 51 a CL 53 entre Cr.14 a Cr.16 - Barrio Quesada.



Desde las 9:15 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cl.60 a Cl.62 entre Cr.17 a Cr.20 - Barrio San Luis.



Localidad La Candelaria

Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la Cl.11 a Cl.15 entre Cr.6 a Cr. 8 - Barrio La Catedral



Localidad Suba

Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr.88 a Cr.90 entre CI.126 a Cl 128 - Barrio Almirante Colón.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.180 a Cl.184 entre Cr.69 a Cr.73 - Barrio San José de Bavaria.



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.6 a Cr. 8 entre Cl.141 a CI. 143 - Barrio Cedro Narváez.