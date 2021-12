Último día sin IVA: estos son los productos con el descuento

Este viernes 3 de diciembre se cumplirá con el último día sin IVA del año. El Gobierno Nacional dispuso tres días en el año para exonerar a los compradores del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), el cual es del 19 % sobre el valor del producto. Los primeros dos días fueron el 28 de octubre y el 19 de noviembre.

Según una encuesta realizada por Oracle, se espera que en Colombia el 35 % de las personas adelanten sus compras navideñas, incluyendo los alimentos para la preparación de las cenas decembrinas.



No todos los productos están cobijados con el beneficio, además hay topes para acceder a los descuentos:



Vestuario: el descuento aplica para prendas de vestir y calzado, siempre y cuando el valor total de la compra no supere los $726.160.

Complementos de vestuario: en esta categoría entran elementos como morrales, maletines, bolsos, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería). El tope máximo es de $726.160.

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: aquí entran televisores, parlantes de uso doméstico, lavadoras, secadoras, máquinas de afeitar, hornos…). El beneficio aplica siempre y cuando el valor no supere los $2.904.640.