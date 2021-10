¡No se lo pierda! Todo lo que necesita saber del día sin IVA

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio del Interior y el Ministerio TIC emitieron una circular conjunta con el objetivo de establecer medidas para el desarrollo de los Días Sin IVA en el marco del proceso de reactivación económica, social y cultural de manera segura en el país.

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, durante la firma de esta circular conjunta, explicó que los colombianos han visto en las últimas semanas una situación de relativa tranquilidad frente a la situación de contagios por covid-19; sin embargo, hizo énfasis en que es necesario que no se baje la guardia en el autocuidado.



"Esta situación no nos debe dejar conformes, sino que ante eventualidades como la aglomeración que se podrá presentar con motivo del Día Sin IVA, nos debe generar una serie de acciones de parte de todos, de los gobernantes locales, y también de la ciudadanía, con el fin de prevenir el contagio", aseguró el ministro.



En ese sentido, indicó que se debe mantener el uso permanente y correcto del tapabocas (cubriendo nariz y boca), en todos los lugares comerciales donde concurra la gente para hacer sus compras.



"También se debe mantener el lavado de manos, el protocolo de un metro de distancia entre las personas en las filas y en los diferentes espacios dentro de los establecimientos", planteó el ministro, quien detalló que este tipo de medidas siguen siendo necesarias para reducir el riesgo de contagio.



Un énfasis muy importante, dijo el ministro, se hace "en la ventilación adecuada de los establecimientos y tratar de efectuar los eventos al aire libre donde sea factible y siempre tener un control específico de los aforos dentro de los establecimientos", recomendó Ruiz Gómez.



El jefe de la Cartera también manifestó que, aunque la situación de contagios vive una relativa calma, es evidente que este tipo de aglomeraciones pueden generar situaciones de incremento de contagios: "todavía es necesario hacer avances en muchas ciudades del país en el Plan de Vacunación contra el covid-19 y los invitamos muy especialmente a los alcaldes y gobernadores a que, donde vean lugares donde se pueda generar aglomeración, hacer control estricto del carné de vacunación".



Pero la recomendación también fue dirigida a secretarios de Salud, EPS e IPS, para que trabajen en conjunto con las autoridades locales para ubicar, si es necesario, puestos de vacunación que permitan que está concurriendo a estos establecimientos vacunarse en estos lugares comerciales.



"Todos a gozar y disfrutar del Día Sin IVA, pero siempre bajo las medidas de bioseguridad, porque la epidemia no ha terminado y debemos mantener alerta para evitar aumento de contagios", concluyó Ruiz Gómez.

Podrán acceder al descuento del IVA con la condición de que sus compras no superen los precios

Vestuario y complementarios: valor total igual o menor a $726.160.

Bienes e insumos agropecuarios: valor total igual o menor a $2.904.640.

Útiles escolares: valor total igual o menor a $181.540.

Juguetes y juegos: valor total igual o menor a $363.308.

Elementos deportivos: valor total igual o menor a $2.904.640.

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación: valor total igual o menor a $2.904.640.