Rigo Urán, ganador en las tres grandes: 'siempre tenemos que creer'

Rigoberto Urán es uno de los pedalistas colombianos más queridos por toda la afición. El antioqueño de 36 años logró emocionar a todos los fanáticos tras ganar la etapa 17 de La Vuelta a España. El de Urrao no lograba una victoria desde la Vuelta a Suiza, en donde ganó en el 2021 y en el 2022.

En las grandes vueltas la sequía venía desde hace tiempo, una etapa en el Tour de Francia. Esto dijo el colombiano al cruzar la meta: "Siempre es muy lindo ganar, lo venia buscando hace muchos años, daba mucha felicidad, esta etapa la llevaba buscando hace mucho, agradecerle el equipo a mi familia, a mi mismo por creer en mi".



La jornada es emocionante, Rigoberto Urán logra un triunfo más en el World Tour, logra el tríptico tras ganar en Italia en el 2013 y 2014: "Estamos felices, estamos contentos'. Sobre sus rivales en la jornada el antioqueño dijo: "Corredores muy rápidos, yo era el que me estaba beneficiando más, tenia que estar atento, faltando 300 metros dije: es ahora o nunca, se logra una etapa muy linda para mi equipo".



Finalmente Rigo envió un gran mensaje, una filosofía de vida: "Significa que siempre tenemos que creer, luchar, nunca rendirse, a veces vemos los resultados muy lejos, lo importante es levantarse con buena actitud, no perder la ilusión, entrenar e intentar las cosas, si viene el resultado listo, si no lo intentamos, es un mensaje que vengo aplicando, una filosofía de vida".