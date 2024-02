Harold Tejada, emocionado en el Tour Colombia: 'no ha sido fácil'

Los amantes del ciclismo vibraron un día más con el Tour Colombia, el cual cumplió su segundo día de competencia. Jornada que estuvo marcada por la fuga que llegó a tener más de veinte ciclistas y que, al final, no pudo ser capturada por el pelotón principal.



Harold Tejada deslumbró a su llegada en Santa Rosa de Viterbo y ahora se mantiene como el líder de la clasificación general superando al español Óscar Sevilla del Team Movistar por tan solo un segundo.

A su llegada, el nacido en Pitalito, Huila, se mostró emocionado por su victoria y aseguró en entrevista con ESPN que: “Es la primera vez que gano en el World Tour y todavía no me las creo, estoy ansioso todavía. En los planes no estaba estar en la fuga. La verdad traté de guardarme todo el día y la poca experiencia que he adquirido en Europa sé que en las fugas toca guardar”.



Además, analizó que entre los ciclistas hablaron y acordaron para ampliar el tiempo de diferencia sobre el pelotón. “El grupo que íbamos era bueno, todos tirábamos y al final era una batalla al sprint”.



Notablemente conmocionado, Tejada dedicó el triunfo a su familia: “No ha sido fácil, ganar ahora es algo muy bonito. Lo he venido esperando hace mucho tiempo”, comentó el ciclista del Astana. “El equipo al final siempre quiere resultados. Esta mañana me levanté con ganas de ganar y también quiero ganar en la etapa del Alto del Vino. Todas las victorias son bienvenidas”, complementó.