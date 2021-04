¡Ahora si comienza la Liga! Gamero pondrá lo mejor contra el América

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa previo al encuentro de este sábado por la ida de los cuartos de final contra el América. El DT 'albiazul' dejó en claro que no se pueden cometer los errores anteriores: "corregir la parte defensiva y un poco más de concentración e ir a buscar este triunfo".



¿Tiene alguna ventaja en la serie?

Nosotros siempre buscamos ventajas en la cancha, América hizo un esfuerzo y eso le suma minutos a ellos y nosotros que hemos hecho nuestra rutina con énfasis y ojala podamos tener ese arresto físico que le pueda faltar a ellos y complementar un buen partido, es una partido primordial para el campeonato.

¿Estrategia tras ver el partido del América por Copa?



Yo creo que estamos mirando lo que fue el partido contra ellos, casi los 80 minutos con el 1-0 y el partido de anoche, seguro. Muy probablemente ellos no van a ir sin un delantero 9, hicieron mucho énfasis en la posición de balón, la falta un nueve y no fueron muy contundentes, nosotros tenemos que corregir la parte defensiva y un poco más de concentración e ir a buscar este triunfo.

Análisis por la derrota del rival

Esperamos que depende de lo que hagamos en la cancha, ellos tuvieron un desgaste y un marcador en contra y no sabemos si les va a bajar el autoestima o lo va a subir, ellos tienen que ir a buscar la clasificación, esto es de 180 minutos y nosotros debemos pensar en consolidar la clasificación.

Alternativas en ataque, un partido que se define en los detalles…

Es importante que los jugadores que entren respondan, jugadores como Rosales y Paz, me parece que los que han entrado han respondido, eso lo deja a uno más tranquilo. En el ataque tenemos jugadores que cuando entran le cambian la cara del partido, sepamos que en Millonarios el que entra tiene que responder.

Américas va sin sus centrales ni su delantero Adrián Ramos, ¿Cómo aprovechar la ventaja?

Van a jugar los 11 jugadores, de pronto ponen a Paz atrás, la ventaja no la encuentro antes de jugar y en ese sector deberíamos de ser más incisivos, tener más alternativas ahí, con los que jueguen buscar la ventaja, buscar la pelota en ese sector, lo intentaremos.

¿Poblar la mitad de la cancha con tres hombres de marca?

Ese pensamiento no se nos viene a la cabeza, tenemos una idea de juego, jugar con tres en la mitad acarrea varias cosas, eso lleva a muchos contrastes que nosotros no lo hacemos, estamos acostumbrados a la línea de cuatro atrás, no vamos a cambiar nuestra idea y nuestro modelo, Millonarios tiene que jugar a lo mismo,

¿Cómo conformar la titular? Pesa la experiencia o el rendimiento entre semana…

Pesa el rendimiento del jugador, hay jugadores que han jugado finales y eso implica que ayuden a los jóvenes. Este es un plantel que viéndolo uno por uno sabe lo que es estar en Millonarios, estamos tranquilos siempre pensando en que juegue y viaje el que está mejor.