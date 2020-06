Drama de una exreina: a Daniela Álvarez le amputarán el pie izquierdo

El mundo del entretenimiento está conmocionado y triste por la salud de Daniela Álvarez, quien fue Señorita Colombia 2011 y luego continuó como modelo y presentadora. La exreina superó graves condiciones de salud, incluso estando en estado crítico y recluida en una Unidad de Cuidados Intensivos.



Álvarez fue sometida a tres cirugías de emergencia debido a una masa anómala en su abdomen. Ahora reveló lo que sigue en su proceso de recuperación: tendrán que amputarle su pie izquierdo.



La misma Daniela le contó a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, lo que ha sucedido en su proceso. Álvarez inició el recuento de su lucha refiriéndose a la operación “presuntamente sencilla” a la que se sometió para extraer una masa anómala en su abdomen que, según dijo, “tenía el tamaño de una moneda de 200 pesos”.



Sin embargo, afirmó, los médicos notaron que la masa estaba muy pegada a su aorta.



Esto fue lo que llevó a realizar un segundo y un tercer procedimiento quirúrgico. “Y aunque la aorta quedó muy bien, me causó una isquemia”, la cual es una especie de obstrucción del flujo sanguíneo.



“Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis pies se vieron muy afectados. Especialmente mi pie izquierdo –continuó–. Me hicieron una cuarta cirugía (…) pero, finalmente, nunca pudo llegar la sangre suficiente a mi pie”.



“Debido a esto, mañana (sábado 13 de junio) tendré una nueva operación en la que tendrán que quitarme mi pie izquierdo”, afirmó la exreina.



“Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional (…) en familia hablamos y yo tomé la decisión”, dijo la exreina aclarando que, con la prótesis tras la amputación, podrá “bailar bachata, correr y montar bicicleta”; actividades que le gustan y para las cuales requiere el uso de las extremidades inferiores a plenitud.



“El milagro es mi vida (…) yo puedo estar aquí contándoles mi historia (…) A Dios y a la Virgen, gracias, pues me dan todo el valor y el optimismo”, finalizó.