Los barrios que estarán sin agua en Bogotá, hoy miércoles 31 de enero

Debido a las labores tanto de mantenimiento como de reparación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza algunas suspensiones temporales del servicio.



Ante esta situación, se ha informado que para este miércoles 31 de enero de 2024, algunos sectores de la capital sufrirán cortes que podrían extenderse durante más de 24 horas.

Cabe recordar que estos trabajos de mantenimiento buscan reducir afectaciones en las redes como tuberías esenciales para el suministro de agua en los hogares capitalinos.



De esta manera, los barrios y localidades afectados en la jornada de hoy son:



Localidad Suba

San Rafael, Prado Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Los Libertadores, Tarragona, Villa Morena, San José Spring. De la Calle 128 a la Calle 144A, entre la Autopista Norte a la Carrera 52. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación metrológica.



Localidades Chapinero y Usaquén

Rincón del Chicó, Santa Bibiana, Chicó Norte II Sector. De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidor.



Localidad Chapinero

La Salle. De la Calle 59 a la Calle 64, entre la Carrera 3 a la Carrera 7. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Puente Aranda

Pensilvania. De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad San Cristóbal

Veinte de Julio, Sociego. De la Calle 22 Sur a la Calle 27 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 10. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Vitelma, Ramírez, Triunfo. De la Calle 11 Sur a la Calle 1A, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 3 Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer. De la Avenida Calle 56A Sur a la Calle 52A, entre la Transversal 44 a la Transversal 33. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Kennedy

Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal. De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.