Día sin carro y sin moto en Bogotá: excepciones, horarios y multas

Bogotá vivirá el primer día sin carro y sin moto este jueves 1 de febrero de 2024. Como ya es tradición el primer jueves del segundo mes del año, la Alcaldía y la Secretaria de Movilidad realizan la jornada con el fin de reducir los niveles de contaminación, además de la congestión en las calles de Bogotá.



De acuerdo a Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, esta jornada “es una oportunidad para probar y descubrir medios de transporte sostenibles como caminar, la bicicleta o el transporte público, y las ventajas que su uso ofrecen tanto para la persona como para la ciudad."

Entre las alternativas de transporte, se encuentran las bicicletas, que tendrán a su disposición cerca de 630 kilómetros de ciclorrutas disponibles. Además se habilitará la ciclovía con un total de 101 kilómetros entre las 6:oo a.m. y 8:00 p.m.



Por otro lado, el Transmilenio tendrá a su disposición el 100% de la flota disponible en hora pica, reforzando la hora valle comprendida entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m.



También, a lo largo de la jornada el Distrito tendrá diferentes actividades de sensibilización para los ciudadanos en diferentes vías principales de la capital. Registro bici, Sensibilización de puntos ciegos, Al trabajo en bici, Escuela de la bici, Promoción del autocuidado y del cuidado del medio ambiente, son algunas de las actividades que estarán disponibles.



De acuerdo a la Alcaldía, los siguientes vehículos no pueden circular este jueves 1 de febrero entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.:

​

Carros y motos particulares



Vehículos y motos de las escuelas de conducción



Vehículos con permiso de pico y placa solidario



Vehículos particulares de medios de comunicación



Vehículos híbridos



Vehículos dedicados a gas



Taxis con pico y placa (placas terminadas en 7 y 8)



Vehículos de carga con restricciones establecidas (Decretos 840 de 2019 y 077 de 2020): Vehículos de año modelo superior a 20 años en toda la ciudad. Horario: Entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.



Por otro lado, los vehículos exentos de la medida son:



Transporte público



Vehículos conducidos por personas en discapacidad o para su transporte, en cualquier caso, la persona en discapacidad debe encontrarse dentro del vehículo



Transporte escolar



Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.



Vehículos destinados a operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, incluyendo motocicletas



Vehículos de emergencia.



Vehículos destinados al control del tráfico, incluyendo motocicletas y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.



Caravana presidencial.



Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.



Vehículos de servicio diplomático o consular.



Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.



Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.



Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.



Carrozas fúnebres.



Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.



Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.



Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.



Vehículos de transporte de valores.