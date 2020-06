¿Cómo funciona pico y cédula y nuevas zonas en cuarentena en Bogotá?

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, confirmó nuevas medidas para Bogotá a partir del próximo martes 16 de junio de 2020, que incluyen pico y cédula para usar servicios no esenciales y el final de la cuarentena en la localidad de Kennedy.

La alcaldesa Claudia López explicó que se implementará el Pico y cédula para habilitar los sectores del comercio en servicios no esenciales que faltan por abrir, el cual operará desde las 12 del día en adelante.



De esta manera, las cédulas que terminan en número impar no podrán ir a ningún establecimiento de servicio público o comercio en días impares. Y en la misma medida, los de cédula par no podrán acceder a esos servicios en días pares. Las diligencias deben programarse entonces según estos horarios.



La alcaldesa explicó que en adelante los establecimientos comerciales deben tener certificación de la Secretaría de Desarrollo Económico y que de no contar con él se expondrán a multas. Dijo además que cada local en un centro comercial debe cumplir los protocolos de seguridad sanitaria pues un incumplimiento pone en riesgo de cierre a todo el centro comercial.



El sector de servicios debe seguir en teletrabajo, según explicó la mandataria, pues hoy están saliendo 5 millones de personas en Bogotá, el 60 por ciento de los habitantes. Y esa medida hay que mantenerla, pues no se puede superar para no exponerse a nuevos contagios.



La mandataria explicó además que los indicadores de la ciudad en términos de velocidad de contagio y en otros ítems están mejorando, que los esfuerzos están dando los resultados esperados, lo cual permite que se levanten las medidas de aislamiento y control estricto que se habían impuesto para controlar la expansión del coronavirus covid-19 en la localidad de Kennedy desde el próximo martes 15 de junio.



Sin embargo, en la ciudad habrá atención especial en algunos sectores, en los que se usará el mismo modelo exitoso de cuarentena. López explicó que se trata de Suba Tibabuyes y Suba Rincón, de Bosa Occidental, Engativá Centro y en un sector puntual de Ciudad Bolívar, donde se aplicará la misma medida estricta que dio resultados en Kennedy para evitar la expansión del coronavirus covid-19. Allí se suspenderá la reactivación por 14 días, con las excepciones de actividades esenciales fijadas por el Gobierno Nacional.



López anunció además que la ocupación de las UCI en la ciudad va en 54 por ciento y no han llegado los ventiladores necesarios para ampliar la capacidad, por lo cual se tomarán medidas para ajustar las entregas, que serán cada 15 días.



Pero como no se podrá correr ningún riesgo, habrá alerta naranja en todas las instituciones hospitalarias de la capital para permitir que la administración distrital asumi la disposición de las UCI y su distribución en la medida de las necesidades. La medida busca tener reglas claras para las EPS y garantizar la atención de todos los pacientes afectados por el virus.



Finalmente, la mandataria anunció que a partir del miércoles 17, se iniciará un piloto para cambiar el tradicional madrugón de San Victorino, a un trasnochón.