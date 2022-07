Colombia, en el clásico Mundial de Béisbol 2023: sedes y grupos

Estados Unidos, Japón y Taiwán como organizadores y 20 equipos en competición. Estas son algunas de las claves del Clásico Mundial de

Béisbol 2023, que fueron desveladas este jueves por World Baseball Classic, Inc. (WBCI por su siglas en inglés).

Según la información proporcionada por WBCI, la quinta edición de este torneo será disputada del 9 hasta el 21 de marzo de 2023 en Taiwán, Japón y EE.UU. El torneo sumará en esta ocasión cuatro nuevos participantes, los cuales se unirán a los 16 que participaron en la pasada edición del año 2017 para completar un total de 20 conjuntos que disputarán el campeonato de naciones.



Los equipos que serán agregados saldrán de las eliminatorias, que se jugarán del 16 al 21 de septiembre de este año en Alemania y del 30 al 5 de ese mismo mes en Panamá. Los equipos que participarán en estas eliminatorias son los representantes de Alemania, Brasil, Francia, Nicaragua, Pakistán, Sudáfrica, Filipinas, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Panamá y República Checa.

El campeonato

El campeonato estará conformado por cuatro Grupos (A,B,C y D) de cinco equipos cada uno. En la primera etapa del torneo se jugará en un formato de "todos contra todos", del cual los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a los cuartos de final. En los cuartos se formaran dos grupos: uno en Japón, donde jugarán dos del Grupo A y dos del Grupo B; y el otro en EE.UU. donde estarán dos del Grupo C y dos del Grupo D.



De ahí saldrán los cuatro conjuntos que se crucen en las semifinales y los dos que se verán las caras por el título. El torneo iniciará su primera fase en Taiwan y Japón, del 9 al 13 de marzo del 2023, mientras en los Estados Unidos, donde estarán en acción los grupos C y D, el campeonato abrirá sus puertas del 11 al 15. En el Grupo A del torneo se encuentran los equipos de Taiwán, Cuba, Italia, el Reino de los Países Bajos y un equipo ganador de la etapa clasificatoria de este año, quienes jugarán en el Intercontinental Stadium de Taichung (Taiwán).



El Grupo B, en el que se encuentran las escuadras de Japón, Corea, China, Australia y un ganador de la etapa clasificatoria, verá acción en el Tokyo Dome (Japón), escenario donde también se efectuará la segunda ronda que reunirá a los ganadores de los grupos A y B, los días 15 y 16 de marzo.



El Grupo C, donde comparten espacio el campeón defensor, Estados Unidos, junto a Canadá, México, Colombia y un ganador de la etapa clasificatoria, tendrá como escenario el Chase Field, estadio de los Diamondbacks de Arizona, en Phoenix (Estados Unidos). Por último, el Grupo D, que reúne a los participantes de Puerto Rico, Venezuela, Israel, República Dominicana y un ganador de la etapa clasificatoria de 2022, jugará en el loanDepot Park de Miami (EE.UU.).



El loanDepot Park se convertirá en el primer estadio en la historia de esta contienda en ser sede de partidos de las tres etapas, ya que en el mismo se desarrollará la clasificatoria a los cuartos de final del Grupo D, los cuartos de final entre los grupos C y D, el 17 y 18 de marzo, como también las semifinales y finales, que se jugarán desde el 19 hasta el 21 de marzo.







EFE