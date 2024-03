Casper Ruud lanzó graves quejas contra el Masters 1000 de Miami

El tenista noruego inicio su camino en el Masters 1000 de Miami frente al francés Luca Van Assche, realizando algunas quejas en contra de la organización. Sin embargo, con el avance del torneo, el tenista lo mantuvo presente y en medio de su último partido, volvió a generar polémica.



En medio del partido válido por los octavos de final del torneo que se realiza en Miami, Estados Unidos, frente al chileno Nicolás Jarry, Ruud nuevamente se vio molesto y no dudo en lanzar quejas contra la organización del torneo.

En medio del partido, Casper manifestó que: “No hay toallas, ni agua fría y solo una silla de plástico para cambiarse. Es una broma”.



Seguidamente, le siguió diciendo al árbitro que, aunque no era culpable, iba a demostrar su malestar con lo que estaba sucediendo. “Y sabes por qué, es porque el torneo es demasiado bajo para poner algo bueno para los jugadores. No es culpa tuya (el árbitro), pero solo les digo lo malo que es”, dijo durante el juego.



Tras las quejas por parte del noruego, el director del torneo, James Blake, se pronunció diciendo que “simplemente pasó un momento frustrante”. Además, comentó que “lo entiendo y no le guardo rencor”.



“Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. La mejor manera es hablar conmigo. No ir a la cancha y decir esas cosas, pero lo entiendo completamente. Creo que este es un caso en el que haber sido jugador es muy útil, porque sé reconocer cuando se dice algo en caliente y a un árbitro”, resaltó el director del Masters 1000 de Miami.



Finalmente, Casper quedó eliminado con parciales 6-7 y 3-6 por el tenista chileno, quien ahora enfrentará a Daniil Medvedev, este miércoles 27 de marzo, en busca de un cupo a las semifinales del certamen.