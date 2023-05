Carolina Cruz: revelan razón por la que deja el programa ‘Día a Día’

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas del país y una de las que más bagaje tiene a nivel de entretenimiento. Esto ha hecho que fuera contratada hace unos años por Caracol Televisión para ser una de las colaboradoras del programa ‘Día a Día’.



No obstante, parece que el camino en el programa matinal del canal para la presentadora no va más.



Y es que Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol TV aseguró que el programa tendrá algunos cambios.

Entre ellos, Carlos Calero saldrá del programa momentáneamente para presentar ‘Yo me llamo’ mientras que Carolina Cruz también seguirá los mismos pasos y dejará de ser presentadora del programa para presentar ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’.



De esta manera, ‘Día a Día’ solo tendrá a Carolina Soto, Catalina Gómez e Iván Lalinde, como sus presentadores. No obstante, Lalinde dejaría el programa por un tiempo en 2024 para presentar ‘La Voz’.



Por el momento, la presentadora no se ha pronunciado en redes sociales sobre el cambio de programa.