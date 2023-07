Carlos Alcaraz: revelan la millonada que se llevó tras ganar Wimbledon

Carlos Alcaraz se consagró hace un par de días en Wimbledon en un partidazo ante Novak Djokovic. El español se adaptó de gran manera a la superficie de hierba y se vio capaz de vencer a cualquiera en la misma.



De hecho, el mismo Djokovic reconoció lo bien que jugó Alcaraz durante la final del torneo: "Ha demostrado que es sin ninguna duda el mejor jugador del mundo. Es capaz de jugar un tenis fantástico en diferentes superficies y merece estar donde está".

Y agregó: " Ha sorprendido a todo el mundo por la forma en que se ha adaptado (...) Sus 'slices', sus restos, su juego en la red, son impresionantes. No esperaba que jugase tan bien sobre hierba"



Alcaraz dejó al serbio sin su 24° título de Grand Slam y su octavo Wimbledon y además privó a Nole de ganar los cuatro Grandes en un mismo año.



Pues bien, Alcaraz tras ganar Wimbledon no solo hizo historia, sino que también se llevó un jugoso premio.



Y es que el título obtenido en el All England Club le significó hacerse con una suma de 2.350.000 millones de libras esterlinas, es decir $12.339.005.844 millones de pesos.