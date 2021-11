Polémica en MasterChef: Carla Giraldo acusó de tramposa a Liss Pereira

MasterChef Celebrity, el reality que se robó la atención de los colombianos cada fin de semana, está en su recta final. Carla Giraldo, Viña Machado, Frank Martínez y Liss Pereira son los finalistas de la edición 2021.

Además de todo el tema culinario, el reality ha gozado de bastante rating por los continuos roces y disgustos entre los participantes. Un claro ejemplo de ello pasa por la mala relación entre Carla y Liss.



Ambas participantes han demostrado su gran talento a la hora de cocinar, pero también son tendencia en cada programa por comentarios y opiniones en contra.



Justamente sobre lo anterior, la misma Carla Giraldo reveló en el programa ‘Bravíssimo’ de Citytv las razones por las que empezaron los cruces con la reconocida comediante.



Siendo preguntada por su relación con Liss, la actriz dijo “no feeling” y explicó que todo lo que iba a contar era porque “ella sabe perfectamente que no voy a decir cosas que no son y ustedes saben perfectamente que yo digo las cosas como son”.



“‘Levanten las manos’ y terminamos el reto. Cuando yo volteo a ver, ella estaba salseando y ya habían apagado las cámaras y estaba todo. ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, le dije. Y me dijo: ‘Ush, pues si yo te viera haciéndolo no diría nada’ y le dije ‘pues yo jamás haría trampa entonces jamás tendrías que decir eso de mí’. Y ahí se rompió nuestra relación”, comentó.



“A mí me molestó verla haciendo algo que seguramente para ella no es trampa, para ella es ponerle un poquito de salsa, pero para mí, en mi conciencia y cabeza, estamos en un juego donde además hay plata de por medio. Aquí no estamos jugando solamente a ir a cocinar, la verdad estamos jugando por un premio. De eso se trata esta competencia y yo por eso quiero ganar”, sentenció.



Aseguró que como a cualquier persona “me molesta que hagan trampa” y por ello pidió que “nos toca ser correctos con nosotros mismos y con los demás”.



Para finalizar, comentó que desde entonces la cosa se puso tensa: “Le cogí un poco de pereza a que siempre nos tocaba estar pendientes de qué hace Liss después de levantar las manos. Las ‘4 babys’ nos convertimos en la policía de Liss, entonces claro se ve como una persecución para Liss, pero no. Estamos pendientes de que no nos haga trampis”.