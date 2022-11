Camila Osorio dio por terminada su temporada en este 2022

Luego de sus eliminaciones en cuartos de final en los WTA de Tampico y Midland, Camila Osorio anunció este martes que dará por terminada su temporada en este año.



La colombiana dio la noticia en un extenso video en donde dio las razones por las que no jugará más torneos en 2022.



Fue mi segundo año como profesional y creo que vamos, poco a poco, aprendiendo de las experiencias que se tienen en el día a día. Doy gracias a Dios porque se culmina el año sin lesiones ni molestias físicas, que era algo que deseaba con mi corazón", comentó la tenista.



La temporada 2022 llega a su fin 👋@CamiOsorioTenis da por terminado su año en el circuito WTA. Ahora momento de descanso y luego a pensar en el 2023 💪 pic.twitter.com/gVWFqhGgbk — Fedecoltenis (@fedecoltenis) November 8, 2022

De igual forma, aseguró que a pesar de estar anunciada, no irá al WTA de Colina, Chile.



"Lamentablemente, me enfermé y no pude ir a Chile, pero bueno. Termina un año de muchos retos y también de cambios, pero positivo, en el que aprendí mucho”, agregó.



Por su parte, afirmó que descansará en estas semanas y luego empezará su puesta a punto para estar presente en el Australian Open 2023.



Cabe resaltar que durante este año, Osorio alcanzó el puesto 33 del ranking y en la actualidad se encuentra en la posición 82.