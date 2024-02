Ocho localidades de Bogotá no tendrán agua este jueves 22 de febrero

La empresa encargada de brindar el suministro de agua a los habitantes de la capital colombiana, frecuentemente realiza trabajos de mantenimiento y reparación tanto en las tuberías como en elementos esenciales para el tratamiento y transporte del líquido.



Debido a estos trabajos que realiza la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los funcionarios se ven obligados a cortar el flujo de agua, por lo que se genera una suspensión temporal del servicio en los sectores aledaños a dónde se realiza dicho mantenimiento.

Para la jornada de este 22 de febrero, la entidad dio a conocer que son ocho localidades que presentarán obras en diferentes sectores que, podrían tener cortes del servicio hasta por 24 horas, por lo que se recomienda a las personas que habitan en estos barrios, tener en cuenta estas suspensiones para que puedan planear sus actividades diarias sin la mayor afectación.



A continuación los horarios y barrios en los que se presentarán suspensiones del servicio para este jueves 22 de febrero de 2024:



Localidad Suba

Las Mercedes Suba Rural, Villa Hermosa, Tuna Baja, Las Mercedes I, Pinos de Lombardía, Tibabuyes. De la Carrera 99 a la Carrera 115, entre la Calle 151C a la Calle 168. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

​

Localidad Teusaquillo

Quesada. De la Calle 53 a la Calle 45, entre la Carrera 14 a la Carrera 20. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Antonio Nariño

Restrepo y Restrepo Occidental. De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 26G, entre la Calle 13 Sur a la Avenida Calle 22 Sur. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidor.



Localidad San Cristóbal

Quinta Ramos, Sociego, Veinte de Julio. De la Calle 11 Sur a la Calle 27 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidad Ciudad Bolívar

Isla del sol, Nuevo Muzú. De la Avenida Calle 45 a la Diagonal 67B S, entre la Carrera 19C Sur a la Carrera 67. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Transversal 60 a la Transversal 33. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Kennedy

Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraíso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II. De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo



Localidad Usme

Orquídea de Usme, El Progreso de Usme, Puerta al Llano, Alfonso López, El Tuno, Hospital de Usme. De la Calle 89C Sur a la Calle 118B Sur, entre la Carrera 7A Este a la Carrera 1D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 12 horas. Debido al cambio de accesorios.