Mala noticia para Rafael Nadal: no estará en prestigioso torneo

Rafael Nadal se encuentra desde hace varias semanas, alistando lo que será su regreso a las competiciones oficiales, sin embargo, este miércoles 21 de febrero se dio a conocer que no estará participando en un torneo de Estados Unidos.



El español, si nada extraordinario ocurre, tendrá una parada en Las Vegas, Nevada, los primeros días de marzo para cumplir con un torneo de exhibición dónde se estará enfrentando a Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo en el ranking ATP.

No obstante, se dio a conocer que Rafa no está en la lista de inscritos para el Miami Open que se disputará desde el 20 al 31 de marzo.



Con esta nueva ausencia, el balear ya completa siete años sin haber disputado este importante torneo de tenis en Miami, Estados Unidos. La última vez fue en 2017, aun cuando el torneo se realizaba en Cayo Vizcaíno. En aquella oportunidad logró llegar a la final, pero fue derrotado por Roger Federer.



Cabe mencionar que, el campeón de 22 Grand Slams no pudo disputar el Abierto de Australia debido a las molestias físicas que, por ahora, lo mantienen al margen de la actividad.



Se espera que Rafa esté presente en el Indian Wells, así como en diferentes torneos de tierra batida en el viejo continente como el de Montecarlo, Barcelona, Roma y posteriormente, el Roland Garros.