Bad Bunny, el mejor artista del año en los premios Video Music Awards

El puertorriqueño Bad Bunny fue elegido como el mejor artista del año en los premios Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, que se entregaron en Nueva Jersey.

Bad Bunny, que no pudo recoger la estatuilla en directo porque justo comenzaba una actuación en el Yankee Stadium de Nueva York en el contexto de los premios, recibió el galardón pocos minutos después, sobre el escenario y tras concluir la interpretación de "Tití me preguntó".



"De corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio", dijo el boricua emocionado, con el astronauta de MTV entre sus brazos.



En un breve discurso, Bad Bunny también hizo un alegato a Puerto Rico, su cultura y su lengua. "Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", concluyó el artista.



Bad Bunny también estaba nominado en la sección de mejor vídeo latino, que se llevó la brasileña Anitta con su canción "Envolver".