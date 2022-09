Consejo de Atletismo investiga federaciones por resultados sospechosos

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) anunció que las federaciones de Albania, Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldavia, Turquía y Uzbekistán han sido incluidas en la lista de vigilancia de manipulación de competiciones, después de una investigación de resultados sospechosos llevada a cabo por su Unidad de Integridad (AIU).

World Athletics recordó que su Consejo aprobó el pasado julio la introducción de la citada lista de vigilancia, como consecuencia de 17 informes sobre posibles resultados sospechosos en competiciones del periodo de clasificación para los Juegos de Tokio celebrados en 2021. La inclusión en la lista refleja "el alto grado de riesgo de manipulación de los resultados en el territorio de cada federación, no a la conducta de funcionarios individuales o casos específicos", y las siete federaciones seguirán bajo vigilancia hasta que puedan demostrar que ya pueden salir de ella, para lo que se han comprometido a trabajar con el departamento de Competición de World Athletics para mejorar y reformar sus procedimientos.



World Ahtletics no reconocerá los resultados obtenidos en las competiciones organizadas por estas federaciones, salvo los de campeonatos oficiales internacionales y los que formen parten de las estructuras de la Liga de Diamante, el Tour continental, el Tour Mundial en Pista Cubierta, el Tour Mundial de marcha atlética, el Circuito Mundial de Pruebas Combinadas, el Circuito Mundial de Campo a Través y Carreras en ruta y campeonatos nacionales con determinadas condiciones y aprobación previa.



El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, aseguró que "la integridad es la máxima prioridad" de la organización. "Sin ella, no tenemos deporte. Por eso creamos la AIU, que es independiente, para identificar y abordar todas las amenazas a la integridad. Me gustaría agradecer a la AIU su continuo y duro trabajo para proteger nuestro deporte", dijo Para Coe, "mantener la integridad requiere una vigilancia eterna y esto es un recordatorio oportuno de que todas nuestras federaciones miembro deben estar igualmente comprometidas con la defensa de los principios de la competición justa".



La Federación Internacional también anuló los resultados de 11 atletas entre 2001 y 2013, y la reasignación de cuatro medallas en los Mundiales juveniles de 2002, 2003 y 2005, debido a la manipulación de su edad. Nueve de los atletas han sido identificados como mayores de edad en el momento de los campeonatos en los que compitieron, y dos atletas han sido identificados como menores de edad.



El presidente de la Unidad de Integridad (AIU), David Howman, destacó que "la Lista de Vigilancia de Manipulación de Competiciones es una importante medida de protección para apoyar a los atletas honestos y trabajadores que, de otro modo, podrían verse privados de su legítimo lugar en los grandes eventos". "La AIU actualmente investiga varias acusaciones específicas de manipulación de la competición relacionadas con la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", recalcó.