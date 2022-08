Maluma le canta a Anitta en su última canción: '¿por qué tan perdida?'

La brasileña Anitta y el colombiano Maluma, dos de las principales estrellas mundiales de la música latina, vuelven a unir sus talentos en una nueva canción, "El que espera", que ya está disponible en plataformas digitales en formato de audio y vídeo.

El corte es el segundo de tres lanzamientos consecutivos que la cantante y compositora brasileña ha previsto como anticipo de la versión "deluxe" de su quinto y más reciente álbum, "Versions of Me", publicado originalmente en abril con temas en español, inglés y portugués.



Entre dichos temas se encuentra "Envolver", que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la carrera de Anitta hasta el punto de erigirla como la primera artista latina en llegar al número 1 en la lista mundial de Spotify. Para "El que espera", que toma el relevo a "Gata", lanzado la semana pasada, ha reclutado la participación del astro colombiano Maluma, con el que ya realizó un dúo en 2016 titulado "Sí o no".



Este mes de agosto se presenta intenso en la agenda de Anitta, que además tiene previsto actuar por primera vez en los Video Music Awards (VMA) de la cadena MTV, cuya próxima edición se celebrará el 28 de agosto en Nueva Jersey (EE.UU.). Además de cantar, en dicha gala la brasileña podría alzarse con uno de los premios, el de "mejor vídeo latino".