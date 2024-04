¿Cuánto gana un jugador en la Selección Colombia? Llinás lo revela

Uno de los aspectos que más llama la atención alrededor del fútbol, es el salario que obtienen los deportistas en sus diferentes clubes. Para nadie es un secreto que el fútbol es uno de los deportes que más ingresos genera y dinero mueve alrededor del mundo.



Los jugadores más destacados y que juegan en los principales clubes, han mostrado a sus seguidores los lujos y excentricidades con las que viven gracias a la remuneración que obtienen por su talento. Sin embargo, la pregunta que muchos amantes del fútbol se hacen es, si al representar a su selección, ¿les pagan o lo hacen por amor al fútbol?.

Ante la duda, en medio del podcast Mis propias finanzas, que tuvo como invitado al defensa de Millonarios y quien ha participado en diferentes procesos de la Selección Colombia, Andrés Llinás se resolvió la inquietud de miles de aficionados al fútbol colombiano.



Andrés Llinás revela si los jugadores de la Selección Colombia reciben un pago por jugar



En la conversación, Llinás recibió la pregunta: “¿Cuándo a uno lo convocan a la Selección, a uno le pagan?”, a lo cual el futbolista fue sincero, explicando que no hay un pago, pero sí hay reconocimientos económicos dentro de la Selección.



“No le pagan, pero también hay premios por partidos ganados”, añadió el reconocido defensa del club embajador.



Seguidamente, explicó que: “En amistosos a veces sí o a veces no, eso depende de la clase de amistosos que fue y el acuerdo que cerraron”. Además, también comentó que los jugadores no solo reciben dinero por jugar, sino también por otros aspectos. “También hay veces que le dan plata a uno por derechos de imagen. Creo que todo eso ya está estipulado desde antes para cuando llegue el partido”, añadió.