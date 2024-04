Barcelona ya tendría listo el reemplazo de Xavi: sería un mexicano

Barcelona se quedó por fuera de la Champions League luego de que el París Saint Germain le remontará en el estadio de Montjuic. Tras una amarga noche, el club catalán pasa la página sin olvidar su actual presente, donde en la liga española se encuentran a ocho puntos del líder, Real Madrid.



La realidad para los catalanes no es fácil y por eso, el lugar de Xavi Hernández se encuentra en tela de juicio. Desde España ya aseguran que las directivas del club habrían encontrado el reemplazo ideal.

A pesar de la posición de Joan Laporta, presidente de Barcelona, y del director deportivo Deco, quienes antes del juego mantenían la confianza de Xavi como entrenador, a pesar de haberse anunciado que no seguiría, medios internacionales como As y Sport han coincidido que la salida es inminente.



¿Quién sería el nuevo entrenador del Barcelona FC?



Ahora, las directivas del club le estarían apuntando a un experimentado entrenador y exjugador de origen mexicano. Según informa Sport, “todo apunta que el elegido es el actual técnico del filial, Rafa Márquez”.



El técnico sería uno de los favoritos a conseguir la plaza que deja Hernández debido a que sus pasos por el club blaugrana cuando estaba con Pep Guardiola y Luis Enrique fueron exitosos y cumplió con los objetivos propuestos.



No obstante, el mismo medio internacional, aclara que aunque es un entrenador que llama la atención de Deco, director deportivo, él mismo es consciente que el club no puede invertir en un entrenador, por lo que se deben mirar alternativas que ofrece el actual mercado.



Entre los candidatos también se encuentra el nombre de Roberto de Zerbi, quien dirige al Brighton en Inglaterra, sin embargo, se debería pagar un traspaso, algo que en la situación del Barcelona no está en las condiciones de hacerlo.