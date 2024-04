Ronald Araújo rompe el silencio tras su expulsión: 'Me golpea duro'

Barcelona recibió al Paris Saint Germain con la ilusión de volver a unas semifinales de la Champions League en el estadio de Montjuic, sin embargo, el sueño de clasificar se fue acabando luego de quedarse con diez hombres en el terreno de juego tras la expulsión de Ronald Araújo.



El conjunto catalán abrió el marcador gracias a una anotación de Raphinha al minuto 12, logrando así una diferencia de dos goles en el marcador global. Todo era fiesta en las graderías del estadio español, pero minutos más tarde, empezó a cambiar la historia.

En una acción donde la ofensiva del club francés intentaba recortar la distancia, el defensor blaugrana, en su intento de no dejar pasar a Bradley Barcola, lo derribó en el borde del área y al ser el último hombre, el juez central decretó su expulsión inmediata.



Tras este suceso, el entrenador Xavi Hernández se vio obligado a modificar el esquema táctico sustituyendo a Lamine Yamal. Desde ese momento, el PSG aprovechó el hombre de más y empezó la remontada que finalmente dejó como vencedor al equipo de Mbappé 1-4 en suelo catalán.



Las palabras de Ronald Araújo tras ser expulsado en los cuartos de final de la Champions League

Un día después, el defensa envió un sentido mensaje por sus redes sociales disculpándose con la afición culé. “El fútbol, ​​que tantas alegrías me dio, ahora me golpea fuerte. Agradezco a todos los que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que lo dejaron todo en la cancha y a la afición que creyó en este equipo hasta el final”, dijo de entrada.



Posteriormente, afirmó que tanto él como el resto del plantel volverán a intentarlo la próxima temporada. “Siento mucho no poder darles esta alegría. Lo intentaremos de nuevo”, sentenció.



Tras la eliminación, Barcelona ahora le apuntará a conquistar LaLiga en la que se encuentra en la segunda posición, a ocho puntos del líder, Real Madrid, que tiene 78 unidades. Este domingo 21 de abril, ambos clubes se enfrentarán en un crucial duelo para determinar al campeón de la actual temporada.