¿Millonarios es como el Real Madrid? Comparación ha generado polémica

A lo largo de la historia, tanto Millonarios como Real Madrid se han caracterizado por ser importantes equipos en sus países. Sin embargo, hay una amplia diferencia en términos de futbolistas, rendimiento, economía y demás factores que permiten que Real Madrid no solo sea uno de los mejores en España, sino a nivel mundial.



El conjunto que actualmente dirige Alberto Gamero se encuentra disputando la Copa Libertadores y aunque no ha tenido un inicio destacado, tiene la ilusión de realizar una buena presentación en el torneo que le ha sido esquivo en toda su existencia.

Y aunque, Millonarios en los últimos años ha sido reconocido por su buen rendimiento, para expertos y aficionados, aún hace falta un extenso camino para que pueda ser comparado con grandes equipos del mundo como el conjunto merengue.



No obstante, el reconocido periodista deportivo Jorge Bermúdez, recientemente, realizó una comparación entre colombianos y españoles que desató una ola de comentarios y reacciones por sus aseguraciones.



La polémica comparación entre Real Madrid Y Millonarios



Según el comunicador, la comparación se hace porque al igual que el Real Madrid, Millonarios ha logrado tener la capacidad de levantarse en sus malos momentos deportivos y poder sorprender a sus rivales.



“Millonarios es como el Real Madrid, que cuando lo ven en el piso y crees que no se levanta, se para y pega el golpe”, señaló en el diario As Colombia.



Además, agregó que: “Estaba en el piso, parecía que desaparecía y apareció. Cuando está en el piso, uno dice que ya está liquidado. Pero se levanta y aparece otra vez. Le pasa al Real Madrid en Champions y a Millonarios en el fútbol colombiano”.