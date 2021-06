DT de Bélgica y De Bruyne se sinceraron respecto al nivel de Hazard

El seleccionador belga, Roberto Martínez, se mostró hoy "encantado" con los 90 minutos disputados por el madridista Eden Hazard ante Finlandia. "Estoy encantado con su actuación", dijo en rueda de prensa tras la victoria de Bélgica sobre Finlandia (0-2).



Martínez destacó que fue "la primera vez" en mucho tiempo que vio a Hazard "libre", sin dudas a la hora de encarar, girar y hacer paredes e incursiones a derecha e izquierda. "

En la primera parte estuvo cerca" de marcar, destacó Aseguró no estar "preocupado" por el futbolista, del que dijo sólo le falta acertar con el último pase y marcar, algo que pudo haber hecho hoy, de no ser por la gran actuación de Hradecky.



Por otro lado, su colega Kevin De Bruyne destacó la posibilidad de que jugadores que vienen de lesiones vuelvan a tener rodaje en el equipo nacional. "Es bueno que los jugadores que salimos de lesiones, como Axel y Eden, cojamos algo de ritmo", declaró al término del partido a la cadena belga RTBF



De Bruyne, que no jugó el primer partido contra Rusia para recuperarse de una doble fractura en la cara en la final de Champions, fue titular en la victoria belga contra Dinamarca y volvió a repetir en el once inicial frente a Finlandia. Witsel y Hazard jugaron unos minutos en la segunda parte contra Dinamarca y fueron titulares contra Finlandia, de forma que los tres futbolistas jugaron 90 minutos juntos por primera vez en el torneo.



Justamente el jugador del Real Madrid, que no era titular desde la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Chelsea el 5 de mayo, estuvo muy activo este lunes desde el primer minuto.



Saltaron las alarmas al filo del descanso cuando recibió un pisotón de un central finlandés, motivo por el que se le vio cojear ostensiblemente, pero todo quedó en un susto y saltó al campo en la segunda parte.