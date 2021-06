Buffon no se va de Juventus: la tierna razón que lo devolverá a Turín

Gianluigi Buffon no se cansa de sorprender. Ahora lo ha hecho con un niño, Ashton Hulme, quien fue diagnosticado con osteosarcoma, una forma poco común de cáncer de huesos, en enero pasado.



El niño es arquero del equipo Sub 12 en la Academia Crewe y su familia lanzó una campaña para recaudar el dinero necesario para su tratamiento. La historia llegó a oídos de Buffon, quien no solo se sumó a la colecta sino que le hizo una promesa a su joven colega.



"Hola Ashton, soy Gigi Buffon y quiero enviarte un gran abrazo. Y quiero decirte que cuando termine esta fea pandemia, Juventus y yo te invitaremos al Juventus Stadium para ver un partido juntos. Y recuerda, te animo. ¡Ciao ciao!", le dijo en un video que les hizo llegar a sus entrenadores.



El chico no fue muy expresivo pero no hizo falta. Tal vez sea mejor guardar esa energía para cuando llegue el momento de ir a Turín, sano y fuerte, para conocer a su ídolo: