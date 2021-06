¿Otra dura baja en la Eurocopa? Croacia pasó reporte de Luka Modric

La Eurocopa ha tenido un inicio sumamente complicado por las lesiones y demás situaciones inesperadas. En esta oportunidad las alarmas se encendieron por Luka Modric.



El centrocampista del Real Madrid completó junto al resto del plantel de Zlatko Dalic y con total normalidad la sesión preparatoria de este miércoles, a dos días del encuentro que Croacia disputará frente a la República Checa.

Modric generó mucha preocupación en el combinado balcánico cuando se ausentó de parte del entrenamiento de su selección el martes. El centrocampista se quedó al margen del resto del plantel sin aclarar si era algo previsto o si se debía a algún contratiempo físico.



No obstante, un delegado de la Federación de Croacia apuntó que Modric se entrenó el martes con normalidad aunque los veinte minutos finales hizo un trabajo específico ya programado. En cualquier caso, el jugador del Real Madrid completó este miércoles la sesión en los campos de entrenamientos de Rovinj con total normalidad junto al resto de compañeros y a las órdenes del seleccionador Zlatko Dalic.



El técnico croata no pudo contar, sin embargo, con el defensa del Rangers Borna Barisic, con molestias en los isquiotibiales. El defensa Dejan Lovren tampoco podrá jugar contra la República Checa tras salir de una lesión. Tiene el alta médica, pero aún no la deportiva.



El equipo balcánico, que perdió con Inglaterra en su estreno en la Euro, necesita la victoria para mantener sus opciones de clasificación a los octavos de final. Por eso, Dalic contempla la posibilidad de cambios en el once.



Marcelo Brozovic puede ser uno de los sacrificados en busca de un once más ofensivo con Josip Brekalo, Bruno Petkovic o Ante Kramaric. Tambíen Nicola Vlasic o Ante Rebic cuentan con opciones de formar parte del equipo inicial contra el conjunto checo el próximo viernes.