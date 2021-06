Nuevo pretendiente de Santos Borré: ¿todos los caminos van a Italia?

Rafael Santos Borré no se estará enterando del movimiento a su alrededor porque esta concentrado en la Selección Colombia, que disputa la Copa América en Brasil. Pero no significa que no esté sucediendo.

El atacante clave de River Plate termina su contrato este mes de junio con River Plate y, aunque las aprtes quisieran un acuerdo, la realidad es que es difícil que el jugador pueda seguir en Argentina.



Por eso en las últimas semanas él mismo cambió de representantes, con la intención de abrir mercado en Europa.



Si es por ruido, el trabajo ha ido bien pues su nombre ha sido relacionado con varios equipos en Italia, entre ellos el campeón, Inter de Milán. Sin embargo, en las últimas horas, según Sky Sports, el que ha levantado la mano es otro equipo del Calcio, el Cagliari, que terminó en el puesto 16 de la Serie A esta temporada y necesita, con urgencia, una garantía de gol.



En las últimas semanas se habló también de Udinese (puesto 14 en Serie A) y Lazio, este último una opción muy interesante pues tiene competencia europea garantizada. Lo cierto es que por ahora no hay una oferta concreta y que, en caso de presentarse, básicamente se puede considerar solo la opinión del jugador, pues desde el próximo día 30 será agente libre.



Si no fuera Italia, Borré despertaría interés en Inglaterra, en el Watford de 'Cucho' Hernández, y en el Crystal Palace, ambos de Premier League. Habrá que ver si pasan de las consultas a las ofertas.