Dura crítica a Mbappé: ‘Tiene un ego desmesurado, problemático’

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más talentosos y desequilibrantes que tiene la Eurocopa. El delantero de la selección de Francia brilla al lado de sus compañeros, pero se le ha visto también detalles de su fuerte personalidad.



Días antes de que comenzara la competencia en la Euro, el delantero del PSG tuvo un enfrentamiento con Olivier Giroud, una situación que, según Jérome Rothen, exjugador de la selección gala, demuestra el ego sobredimensionado que tiene Mbappé.



Rothen, al igual que Mbappé, pasó por Mónaco y PSG. Ahora es comentarista de ‘RMC’. Desde ese medio, el exfutbolista criticó duramente a Kylian.



“Es el líder en el campo, que no se preocupe (...) Pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro”, señaló Rothen.



Incluso, puso en duda que Mbappé esté en el top de los mejores jugadores de Europa. “Esperamos mucho más de Mbappé. (...) Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría”, apuntó.