¡Feliz fin de semana! Prográmese con partidos de Copa América y Euro

¡Fin de semana a puro fútbol! Se define el grupo B de Copa América y la Euro arranca la definición de los octavos de final: ¡Prográmese!

Partidos del sábado



Euro 2020

Gales vs Dinamarca

11:00 a.m.



Euro 2020

Italia vs Austria

2:00 p.m.



Partidos del domingo



Euro 2020

Holanda vs República Checa

11:00 a.m.



Euro2020

Bélgica vs Portugal

2:00 p.m.



Copa América, Grupo B

Brasil vs Ecuador

4:00 p.m.



Copa América, Grupo B

​Venezuela vs Perú

4:00 p.m.

​

​