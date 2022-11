Delantero de Camerún se despachó contra Salah: ‘Puedo ser mejor’

Mohamed Salah es uno de los jugadores más importantes a nivel internacional y el egipcio ha logrado mantener buenos momentos con Liverpool y su selección de Egipto, aunque con su país no logró triunfar en la más reciente Copa Africana de Naciones.



Por ello, desde África han llegado críticas a Salah, donde el delantero de Camerún Vincent Aboubakar y goleador de la Copa Africana de Naciones le hizo recordar al egipcio que es un jugador bueno, pero al final normal.



“Lo digo claro porque soy una persona honesta y tengo mi forma de ver las cosas. Si me impresionara, lo diría. Pero no me impresiona mucho”, reconoció Aboubakar.



Igualmente, el delantero camerunés del equipo Al Nassr y quien sí podría al Mundial de Qatar 2022, no paró de hablar e incluso se comparó con Mohamed Salah y cree que él sólo grande por estar en un buen equipo.



“Me importa un carajo si a la gente no le gusta, puedo hacer lo que él hace y mejor. Simplemente no tengo la oportunidad de jugar en un club grande”, finalizó la crítica de Aboubakar.