Melissa Martínez se confiesa: lo que ganó tras divorcio de Matías Mier

La reconocida periodista Melissa Martínez termina el 2023 con valiosas reflexiones y un cierre de ciclos que anima a sus millones de seguidores.

La bella influenciadora participó en el podcast 'Vos podés' y allí habló con franqueza de lo que le dejó uno de los capítulos más difíciles de su vida, el divorcio del futbolista uruguayo Matías Mier.



"Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana”, reveló.







Melissa Martínez habla de divorcio de Mier

“Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario... Ella se da cuenta de cosas que yo no. De alguna manera, estar con ella más cercana, entendiendo la visión desde su óptica de lo que estaba pasando fue muy importante. Estamos atendiendo esta amistad... me decía: ‘abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello’”, agregó.



La presentadora y empresaria reconoció que comenzó a sentir inseguridad en sus redes sociales, que había perdido un poco de la alegría que la caracteriza a raíz de esos problemas de confianza y eso le generó varios inconvenientes.



“Esa ha sido una gran pérdida, que yo de alguna manera pude perder, como la chispa de lo que a mí me sale, de mi humor negro, básicamente por tratar de no afectar a ningún tercero, porque nunca ha sido mi idea”, concluyó.